live
Aнонси
Від чого будуть залежати майбутні вибори в Україні?
Від чого будуть залежати майбутні вибори в Україні?
26 марта, понедельник
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 26 марта, 2018, 11:42 Мир
Скрипаль и его дочь выключили свои GPS устройства в день отравления, – СМИ

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на четыре часа в день отравления.

Об этом сообщила британская газета The Times.

В Скотланд-Ярде отказались обсуждать с изданием эту информацию, поскольку не должны комментировать ход расследования, говорится в публикации.

Однако издание процитировало предположения из других СМИ, что отключение GPS могло понадобиться для проведения секретной встречи в неизвестном месте.

По последней информации, в 9:15 Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена бывшего сотрудника российской разведки и его сын Сергей.

Около 14:30 отец и дочь оставили машину на парковке в Солсбери, после чего отправились в паб и ресторан.

В 15:35 их обнаружили на скамейке в центре города.

Напомним, токсин военного класса, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, может привести к их умственной недееспособности.

Больше информации об отравлении Скрипаля читайте здесь.
РоссияВеликобританияотравленияСергей Скрипаль
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-26 12:15 :44