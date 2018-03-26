Скрипаль и его дочь выключили свои GPS устройства в день отравления, – СМИ

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на четыре часа в день отравления.

Об этом сообщила британская газета The Times.

В Скотланд-Ярде отказались обсуждать с изданием эту информацию, поскольку не должны комментировать ход расследования, говорится в публикации.

Однако издание процитировало предположения из других СМИ, что отключение GPS могло понадобиться для проведения секретной встречи в неизвестном месте.

По последней информации, в 9:15 Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена бывшего сотрудника российской разведки и его сын Сергей.

Около 14:30 отец и дочь оставили машину на парковке в Солсбери, после чего отправились в паб и ресторан.

В 15:35 их обнаружили на скамейке в центре города.

Напомним, токсин военного класса, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, может привести к их умственной недееспособности.

Больше информации об отравлении Скрипаля читайте здесь.

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