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понедельник, 26 марта, 2018, 14:04 Мир
Шведская полиция конфисковала 800 экзотических животных

Шведская полиция конфисковала 800 экзотических животных в Löberöd, расположенном в 40 км к северо-востоку от Мальме.

Об этом сообщила шведская газета Sydsvenskan.

Полиция в четверг провела обыски по адресу, указанному в анонимном сообщении, и конфисковала живых змей, мышей, ящериц, черепах и двух крокодилов, а также мертвых рептилий, – информирует издание Danish Broadcasting Corporation.

Как пишет Sydsvenskan, владельцу квартиры объявили подозрение в покупке и продаже исчезающих видов.

«Это одна из крупнейших коллекций, которую мы видели», – сказал глава отдела защиты животных в Сконе Маркус Бьйорклунд.

Шведская власть теперь будет пытаться пристроить животных в подходящие зоопарки.

Перевод с датского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
животныеШвеция
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2018-03-26 15:51 :31