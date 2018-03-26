Сестра Надежды Савченко: Наша цель – не дорваться к власти, а изменить правила игры

Цель Надежды Савченко и ее команды – это не дорваться к власти, это изменить политическую систему власти, какой бы она не была.

Гостя программы, отвечая на вопрос, будет ли сестра участвовать в президентских выборах, отметила, что это вопрос прежде всего – к Надежде.

«Наша цель – не президентство, наша цель – не власть. Наша цель – изменить политическую систему. Основное, что надо понимать об изменении политической системы, это то, что появится механизм отзыва власти... Мы делегируем наших народных избранников, слуг народа, исполнять нашу волю, защищать наши интересы, чтобы государство создавало нам условия. Но мы не можем их отозвать, мы не можем их уволить. Если они изменяют свои обещания, если они начинают работать на себя и ради своих интересов, мы не можем их отозвать. Мы можем только выйти на Майдан, там умереть или стоять все холодные зимы и воевать», – заявила Вера Савченко.

Поэтому, подчеркнула гостья программы, основная цель изменения политической системы – это механизм отзыва.

«Четкий механизм отозвания. Поэтому наша цель – не дорваться к власти, а изменить правила игры, чтобы кто бы не пришел к власти, стал в четкие рамки, в четкую систему, которая работает на благо украинцев, и работал там в рамках своей программы, выполняя свои обещания, которые будут защищать национальные и государственные интересы, интересы и ценности украинцев, иметь, я очень надеюсь, проевропейское направление», – отметила Вера Савченко.

Напомним, на прошлой неделе народный депутат Надежда Савченко заявила о желании баллотироваться на президентских выборах.

22 марта депутаты ВРУ поддержали представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест по подозрению в подготовке теракта. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 59 суток без права внесения залога. 26 марта защита Савченко подала апелляцию на решение суда об ее аресте.

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