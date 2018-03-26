Семерых сотрудников «Охматдета» в Киеве подозревают в присвоении лекарств на 8 млн грн

Киевская прокуратура №10 объявила о подозрении семи работникам национальной детской специализированной больницы «Охматдет» по фактам присвоения лекарственных средств почти на 8 миллионов гривен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Как сообщил Лысенко, подозрение сообщили заведующему аптечным складом больницы «Охматдет», ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, также сообщили о подозрении шестерым старшим медицинским сестрам отделений больницы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, заведующий аптечным складом НДСБ за злоупотребления своим служебным положением с 2012 до 2015 года присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

В прокуратуре утверждают, что 6 старших медицинских сестер, которые, «будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями относительно возможности получения, хранения и контроля препаратов, обернули в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 миллионов гривен.

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