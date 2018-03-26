Сегодня в зоне АТО 20 обстрелов – пострадавших нет

С начала суток боевики осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба АТО состоянию на 18.00 26 марта 2018 года.

«На Донецком направлении с 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном», – говорится в сообщении.

Кроме того, боевики дважды применяли крупнокалиберные пулеметы по военным вблизи Павлополя, Песков, а стрелковое оружие – вблизи Марьинки, Широкиного, Талакивки и Гнутового.

«На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского», – отмечают в штабе АТО.

В штабе АТО уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая украинскими военными.

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