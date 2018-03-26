Сегодня Пучдемон предстанет перед судом в Германии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон провел ночь в тюрьме немецкого города Ноймюнстер и сегодня предстанет перед административным судом федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на La Vanguardia.

Немецкий судья в течение 48 часов должен решить, следует ли освободить Пучдемона – как это произошло в ноябре прошлого года в Брюсселе, – или оставить его под стражей в ожидании решения об экстрадиции, о которой просит Испания.

Сегодня судья должен формально удостоверить личность задержанного, а также проверить европейский ордер на его арест и основания для его выдачи.

Ранее немецкое издание Kieler Nachrichten сообщило, что Пучдемон собирается подать прошение о политическом убежище в Германии.

Его запрос в таком случае будет рассматривать Ведомство по делам миграции, однако шансов будет немного, так как европейский ордер на арест, как правило, имеет приоритет над таким запросом.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону выдвинуты обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

В Барселоне в воскресенье вечером состоялись массовые протесты из-за задержания Пучдемона.

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