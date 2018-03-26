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понедельник, 26 марта, 2018, 14:40 Политика
СБУ подозревает Портнова в государственной измене – открыто уголовное производство

В отношении первого заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное дело по статье «государственная измена».

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус.

«СБУ начала производство в отношении Портнова по статье «государственная измена». Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о «государственной измене», а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», – написал Левус.

По словам нардепа, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом содействовал оккупации украинской территории, а и потому, что «он и сейчас несет угрозу украинской независимости».

 
СБУАндрей Портновгосударственная измена
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2018-03-26 15:51 :18