понедельник, 26 марта, 2018, 20:45 Политика
СБУ перехватила разговоры, доказывающие присутствие российских военных на Донбассе
Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых «ДНР/ЛНР».
Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.
«На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы – срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия – паспорта фейковых республик», – говорится в сообщении.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.