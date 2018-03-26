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понедельник, 26 марта, 2018, 20:45 Политика
СБУ перехватила разговоры, доказывающие присутствие российских военных на Донбассе

Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых «ДНР/ЛНР».

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.

«На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы – срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия – паспорта фейковых республик», – говорится в сообщении.

 
СБУРоссиядонбассвоенные
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