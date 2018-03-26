Сборная Украины по футболу прилетела в Бельгию на товарищеский матч против команды Японии

Национальная сборная Украины по футболу провела заключительный день тренировочного сбора в Испании и сменила место дислокации – перебралась в Бельгию.

Вчера подопечные Андрея Шевченко тренировались на полях футбольного центра «Марбелья». Тренерский штаб продолжил работу над структурой игры: занятие было посвящено отработке тактических построений, информирует официальный сайт ФФУ.

В общей группе работали все 20 футболистов, готовящихся к матчу против сборной Японии в Льеже, в том числе и Виктор Цыганков, который в субботу занимался индивидуально.

Никита Бурда, который не восстановился после растяжения мышцы бедра, ждал партнеров в отеле. После командного обеда Бурда оставил резорт «Gran Melia Don Pepe» в автобусе с остальными сборниками. Его рейс до Рима, через который Никита летит в Киев, был на два часа позже вылета национальной команды.

Сборная Украины покинула аэропорт Малаги вчера в 16:00 по европейскому времени. В полете чартер находился 2 часа 45 минут.

После прибытия в Бельгию «сине-желтые» отправились в гостиницу «Шато де Терме» на окраине Льежа. Там команда поужинала и пошла отдыхать. Следующая тренировка, предыгровая, сборники проведут сегодня, 26 марта, на поле стадиона «Морис Дюфран».

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