Самую высокую статую в мире в этом году откроют в Индии

В октябре 2018 года завершат строительство самой высокой статуи в мире. Статуя Единства, высотой 182 метра в Индии, будет почти вдвое выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Строительство вызвало много споров, в частности, из-за огромной стоимости.

Об этом сообщает TVN24.

Статуя Единства с высотой 182 метра станет самой высокой статуей в мире. Сейчас пальму первенства удерживает статуя Большого Будды в Лэшань в Китае высотой 153 метра.

Строители индийской статуи хотят увековечить Валлабхаи Пателя – «Сардара», вице-премьер-министра Индии, и одного из важнейших деятелей движения индийской независимости начала ХХ века.

Необычную статую возводят на острове Садху в штате Гуджарат – напротив плотины Сардар Саровар на реке Нарбада. Кроме статуи, предусмотрено строительство отеля, музея и конференционного центра.

О начале строительства официально объявлено еще в 2013 году. Вокруг проекта сразу же возникло немало споров, главным образом, из-за расходов. По данным «The Telegraph», строительство поглотит 226,9 млн фунтов стерлингов и закончится в октябре 2018 года.

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