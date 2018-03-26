Российских послов вызвали в МИД четырех стран

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши, также российских послов вызвали в МИД стран Балтии.

Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Владимир Александров, передает РИА Новости.

«Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени», – рассказал он.

Других подробностей не сообщается.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Латвии, посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД в 15.00 по местному времени. Позже в понедельник посол проведет пресс-конференцию.

Российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны в 15.00. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались.

Кроме того, посол России Александр Удальцов вызван в понедельник в МИД Литвы.

Ранее, президент Европейского совета Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, заявил, что ряд государств-членов Евросоюза с этой недели начнут введения дополнительных мер против РФ на национальном уровне из-за отравления Скрипаля.

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