Российское МЧС сообщило о 35 без вести пропавших после пожара в Кемерово

Российское МЧС сообщило увеличение числа пострадавших и без вести пропавших в результате пожара в торговом центре Кемерово.

На это время устанавливается местонахождение 35 человек, которых не могут найти родственники, – сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ.

В МЧС отметили, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, по состоянию на 19:50 локализовать пожар пока не удается, проводится тушение. В правой части здания пожар локализован, проводится дымоудаления. Личный состав для разбора завалов туда пока не допускается.

В настоящее время, в результате пожара пять человек погибли и 30 госпитализированы.

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