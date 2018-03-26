Приход миротворцев из стран-членов НАТО – страшная история для Путина, – Иван Крулько

Мы можем представить, что приход миротворцев из стран-членов НАТО для Путина – это страшная история.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Иван Крулько.

«Мы можем представить, что приход миротворцев из стран-членов НАТО для внутреннего «разжевывание» для Путина – это страшная история. Мол, «ботинок» НАТО уже здесь, на Донбассе.

Мне кажется, что эта история для них является непростой. Более того, мы уже слышали представителей Финляндии, а это страна, которая не входит в НАТО, которые сказали, что готовы отправить своих миротворцев, если будет такая миссия на Донбассе. Не является членом НАТО и Швейцария. Она также может принять участие в такой миротворческой операции. Мы можем допустить, что будут и другие страны, которые согласятся принять участие в такой миссии», – отметил гость программы.

Важный момент, добавляет Крулько, где будет находиться эта миротворческая миссия.

«Худшим вариантом будет то, а это является планом Путина, если этот миротворческий контингент будет размещен в зоне разграничения. Это заморозит конфликт. А вот второй вариант, в частности, если миротворческая миссия будет на всей территории, включительно с границей между Украиной и Россией – приемлемый. Ведь, если мы закроем границу с помощью международного контингента, сюда не будет попадать дополнительное оружие и живая сила из РФ. Вот это ключевой момент»,– подчеркнул Иван Крулько.

Народный депутат также добавил, что присутствие миротворцев на Донбассе важно и потому, что Россия уже не сможет так нагло применять свои вооруженные силы против мирных граждан и против Украины.

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