Причиной возгорания ТРЦ в Кемерово стали грубые нарушения техники безопасности, – следователи

Аварийные выходы торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово, где произошел пожар, были заблокированы. Кроме того, при получении сигнала о пожаре один из сотрудников частного охранного предприятия выключил систему оповещения.

Следствие также проверяет информацию о других нарушениях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета России в понедельник, 26 марта, информирует «Немецкая волна».

Следственный комитет рассматривает вопрос о задержании охранника, как пятого подозреваемого. Четверо других подозреваемых уже задержаны и допрошены. Среди них – технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации.

«Как следствие, уже получены доказательства, свидетельствующие о нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе эксплуатации», – сообщает СК России.

Представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что основной версии причины пожара пока нет. «Рассматриваются все версии, кроме теракта», – отметил он. Глава российского МЧС Владимир Пучков уже поручил подготовить решение о сносе ТРЦ.

Между тем, как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, тела 23 жертв уже идентифицированы. В целом, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. 13 человек находятся в больницах, сообщили в МИД России.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта – по версии следствия, около полудня, или на детской площадке торгового центра, или в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать. Спасатели и пожарные ведут работы по ликвидации крупнейшего возгорания в ТРЦ уже почти сутки.

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