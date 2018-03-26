Председатель Львовской ОГА победил в номинации «Региональный лидер года»

24 марта в Национальной опере Украины в Киеве состоялось вручение наград общенациональной программы «Человек года 2017». В этом году программа «Человек года» вернула номинацию Регионального лидера. Среди трех претендентов на соискание премии – награду получил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

«Это особое мгновение. Это миг признания Львовщины. Края, где живут и работают особые люди – талантливые, чрезвычайного таланта, умения и люди по-особому патриотические. В этой награде, на самом деле, труд каждого из двух с половиной миллионов жителей Львовщины», – отметил Олег Синютка.

Кроме председателя Львовской ОГА Олега Синютки, лауреатами номинации стали председатель Киевской ОГА Александр Горган и председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Фото: loda.gov.ua

Напомним, общенациональная программа «Человек года» – программа, предусматривающая присуждение титула «Человек года», в Украине за профессиональные и общественно значимые достижения. Программа основана в 1995 году.

Проект охватывает все регионы Украины. Лауреатов программы определяют путем экспертного опроса, окончательное решение принимает Высший академический совет программы.

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