После появления на Донбассе миротворческой миссии можно будет привлечь силы Нацгвардии, – Лапин

В контексте резолюции, зарегистрированной в ООН, миротворческий контингент должен зайти на украинско-российскую границу. Наши партнеры смогут отправить лишь 20-30 тысяч миротворцев, а этого не достаточно чтобы закрыть всю оккупированную территорию. Тогда можно привлечь силы Нацгвардии, чтобы они выполняли полицейские функции.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Игорь Лапин.

«В контексте резолюции, зарегистрированной в Совете безопасности ООН, миротворческий контингент должен зайти на российско-украинскую границу. После этого силами, в том числе Нацгвардии, нужно усилить этот контингент и проводить полицейскую миссию на территории, которая сейчас неподконтрольна Украине.

Мы добьемся того, что на оккупированные территории перестанет идти живая сила противника вместе с «военно-гуманитарными» грузами. Вся нечисть, которая сейчас на Донбассе, вернется обратно в Россию вместе с регулярными силами РФ. Тогда силами Нацгвардии можно будет решать все полицейские функции», – рассказал господин Лапин.

По словам нардепа, в Украине много военных сажают за то, что в 2014 году незаконно кого-то из сторонников сепаратистов задержали, закрыли в подвал. Это не была их функция, но если придут миротворцы, то этим может заняться Нацгвардия.

Кроме того, гость программы напомнил, что если посмотреть опыт Косово, то миротворческий контингент там составлял около 60 тысяч.

«Конечно, что к нам не отправят 100 тысяч людей, они готовы отправить 20-30 тысяч. Такое количество миротворцев не сможет накрыть всю территорию Донбасса, но они могут взять под контроль границу.

Если миротворцы закроют границу, то эти все факторы состоятся и тогда уже можно проводить зачистку, кого в тюрьму, кого люстрировать. Я думаю, что этот вопрос решит в таком контексте», – констатировал Игорь Лапин.

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