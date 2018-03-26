Пока Украина является транзитным государством, ей выгодны платные дороги, – эксперт

Как правило, в быстрой и качественной платной дороге заинтересованы те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность. Поэтому все грузовики будут пользоваться именно платной дорогой. В таком случае это будет выгодно Украине, являющейся транзитным государством.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (в эфире телеканала ZIK) выразил директор Института развития территорий Юрий Ганущак.

На прошлой неделе Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, регламентирующий строительство платных дорог в Украине. Первой такой будет трасса Львов-Краковец.

Платные дороги в Украине будут функционировать на условиях концессии – договора о передаче хозяйственных объектов, принадлежащих государству, в пользование иностранным фирмам или частным лицам.

«Принцип государственно-частного партнерства заключается в том, что бизнес лучше знает, каким должен быть менеджмент, чтобы извлекать прибыль из того, что может быть комерциализовано. Но в таком случае есть определенная монополия, ведь дороги – это монополия», – говорит Юрий Ганущак.

Поэтому он убежден, что именно поэтому государство должно иметь свой интерес в этом вопросе.

«Допустим, во Франции есть такое понятие – общество со смешанной собственностью. При таких условиях 51% в части принятия решений должно быть у государства. А вот пропорция в части доходов зависит от вложенного капитала», – отметил эксперт.

Тем временем эксперт по вопросам дорожной отрасли Андрей Мартенс отметил, что сомнительно, чтобы какая-то коммерческая структура реализовывала невыгодный для себя проект.

«Как правило, такое финансирование осуществляют не сами компании, а международные финансовые организации с довольно «дешевыми» денежными средствами. Срок получения прибыли от таких объектов может составлять 25-30 лет. Поэтому, безусловно, с коммерческой точки зрения он не может быть невыгодным», – прокомментировал Андрей Мартенс.

С другой стороны, говорит он, государство берет на себя обязательство содействовать тому, чтобы все эти «бюрократические» круги ада были как можно короче. В противном случае программа просто не будет реализована.

Кроме этого он объяснил, почему платные дороги не могут находиться под юрисдикцией «Укравтодора» или другой государственной структуры, которая будет приносить деньги в госбюджет.

«Все очень просто – государству сегодня не хватает собственных средств, чтобы привести в порядок все дороги. В этом году на украинские дороги из госбюджета было выделено 44 миллиарда гривен, за эти деньги можно отремонтировать 3-3,5 тысячи километров дорог, а у нас их 170 тысяч», – говорит специалист.

Поэтому логично, что государство, не имея достаточно средств, привлекает частные компании и частных инвесторов.

«Когда объект отдают частнику, коррупционные риски сразу же уменьшаются. Нам нужно исходить из того, кто заинтересован в платной дороге. Как правило, ею будут пользоваться те, кто совершает предпринимательскую деятельность, потому что она быстрее и качественнее», – отметил Юрий Ганущак.

Поэтому он убежден, что все грузовики будут пользоваться именно платной дорогой. Поскольку Украина остается транзитным государством, у нее есть большой интерес к платным дорогам.

«Если не будет полномасштабной войны, которая сама по себе является форс-мажором, то трафик уже вычеслен. Главная дорога с запада на восток – это около тысячи километров, которые нужно как-то проехать», – пояснил специалист.

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