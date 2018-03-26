ПХГ Украины заполнены голубым топливом на четверть

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 марта уменьшился до 8,035 млрд куб. м.

Об этом сообщает ПАО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 75,87 млн куб. м газа.

При этом в данных за 24 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 10,47 млн куб. м, из Венгрии – 6,04 млн куб. м, из Польши – 2,54 млн куб. м газа.

На сегодня украинские ПХГ заполнены на 25%.

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