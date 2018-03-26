понедельник, 26 марта, 2018, 10:45 Экономика
ПХГ Украины заполнены голубым топливом на четверть
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 марта уменьшился до 8,035 млрд куб. м.
Об этом сообщает ПАО «Укртрансгаз».
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 75,87 млн куб. м газа.
При этом в данных за 24 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 10,47 млн куб. м, из Венгрии – 6,04 млн куб. м, из Польши – 2,54 млн куб. м газа.
На сегодня украинские ПХГ заполнены на 25%.
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