ООН: К концу века в Африке может вымереть более половины видов животных и птиц

В течение ближайших десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, многие виды животных, птиц, рыб и растений исчезнут.

Об этом сообщает DT.

Отмечается, что к такому выводу пришли эксперты Организации Объединенных Наций, которые подготовили доклад об угрозе экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мнению экспертов, к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке может вымереть. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и существенному обеднению африканской флоры.

Демографические изменения также негативно скажутся на экологической ситуации на континенте. Согласно прогнозам, к 2050 году количество населения в Африке увеличится вдвое – 1,25 до 2,5 миллиардов людей.

К 2050 году в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. И этот процесс не удастся остановить даже в случае замедления глобального потепления. К 2048 году регион может остаться без рыбных ресурсов, если темпы промышленного лова не будут снижены.

Вымирание угрожает также ряду биологических видов в Америке. Ученые отмечают, что после открытия континента количество видов в регионе сократилась на 31%. К 2050 году этот показатель, по прогнозам, составит 40%.

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