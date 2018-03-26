Объявлен список номинантов на Вторую национальную кинопремию «Золотая Юла»

Объявлен список номинантов на кинопремию «Золотая Юла». Наибольшее количество номинаций получили «Припутни» Аркадия Непиталюка (11), «Киборги» Ахтема Сеитаблаева (9), «Сломя Голову» Марины Степанской (7), «Уровень черного» Валентина Васяновича (6). Другие ленты поборются за статуэтки в двух и одной номинациях .

Об этом шла речь 26 марта на пресс-конференции Украинской киноакадемии, – передает пресс-служба Госкино.

Идею создания национальной кинопремии с самого начала поддержало Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко: «Хорошо, что проведение конкурса и вручение «Золотой Юлы» становится традицией. Национальная кинопремия развивается, появляются дополнительные номинации. Я думаю, что это будет непрерывный процесс развития и он будет расти вместе с украинской киноиндустрией. Госкино в этом году более активно включится в финансирование проведения национальной кинопремии, потому мы решили сделать на этом акцент в нашей деятельности. Также очень приятно, что абсолютное большинство нынешних фильмов-номинантов создана при поддержке Госкино. Это означает, что мы поддерживаем те проекты, которые затем заслуживают внимания зрителей и киноакадемиков, и становятся победителями международных кинофестивалей. Надеюсь, в следующем году конкуренция за национальную кинопремию будет еще выше».

Номинанти на вторую национальную кинопремию «Золотая юла»:

Лучший фильм

DZIDZIO Контрабас, реж. Олег Борщевский

«Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев

«Припутни», реж. Аркадий Непиталюк

«Уровень черного», реж. Валентин Васянович

«Сломя голову», реж. Марина Степанская

Лучший документальный фильм

«Дом «Слово», реж. Тарас Томенко

«Дельта», реж. Александр Течинський

«Дикси Ленд», реж. Роман Бондарчук

«Манящий, Сладкий, Без Границ, Песни и Танцы о Смерти», реж. Татьяна Ходаковская, Александр Стеколенко

Лучший короткометражный игровой фильм

«Сирень», реж. Екатерина Горностай

«Выпуск’97», реж. Павел Остриков

«Технический перерыв», реж. Филипп Сотниченко

Лучший анимационный фильм

«Лабиринт», реж. Александр Колодий, Степан Коваль

«Причинная», реж. Андрей Щербак

«Хроники одного города», реж. Евгений Сивоконь

Лучший композитор

Антон Байбаков («Дикси Ленд», реж. Роман Бондарчук)

Алла Загайкевич («Дом «Слово», реж. Тарас Томенко)

Никита Моисеев («Сломя Голову», реж. Марина Степанская)

Лучший режиссер-постановщик

Валентин Васянович («Уровень черного»)

Сергей Лозница («Кроткая»)

Аркадий Непиталюк («Припутни»)

Лучший актер в главной роли

Вячеслав Довженко («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Михаил Хома («DZIDZIO. Контрабас», реж. Олег Борщевский)

Дмитрий Хомяк («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Лучшая актриса в главной роли

Даша Плахтий («сломя Голову», реж. Марина Степанская)

Елена Узлюк («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Лилия Яценко («Чужая молитва», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Лучший актер второго плана

Виктор Жданов («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Олег Мосийчук («сломя Голову», реж. Марина Степанская)

Яков Ткаченко («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Лучшая актриса второго плана

Римма Зюбина («Предел», реж. Петер Бебьяк)

Нина Набока («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Лариса Руснак («сломя Голову», реж. Марина Степанская)

Лучший оператор-постановщик

Валентин Васянович («Уровень черного», реж. Валентин Васянович)

Юрий Король («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Александр Рощин («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Лучший художник-постановщик

Евгения Лисецкая («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Владислав Одуденко («Уровень черного», реж. Валентин Васянович)

Шевкет Сейдаметов («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Лучший сценарист

Валентин Васянович («Уровень черного», реж. Валентин Васянович)

Наталья Ворожбит («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Сергей Лозница («Кроткая», реж. Сергей Лозница)

Аркадий Непиталюк, Роман Горбик («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Лучший художник по гриму

Татьяна Герлак («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Елена Ходос («сломя Голову», реж. Марина Степанская)

Лилиана Хома («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Лучший художник по костюмам

Марина Коломиец («Припутни», реж. Аркадий Непиталюк)

Надежда Кудрявцева («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Светлана Симонович («Красный», реж. Заза Буадзе)

Лучший звукорежиссер

Антон Бржестовский («Киборги», реж. Ахтем Сеитаблаев)

Сергей Степанский («сломя Голову», реж. Марина Степанская)

Сергей Степанский («Уровень черного», реж. Валентин Васянович)

«Год работы Киноакадемии позади, самое время подвести итоги. Сейчас членами Киноакадемии стало 309 кинопрофессионалов: 34% - женщины, 66% мужчины. 50% – молодежь до 45 лет. Мы благодарны всем киноакадемикам, которые писали свои рекомендации и замечания, они помогли нам усовершенствовать правила конкурса Второй Национальной кинопремии», – рассказала Анна Мачех.

В этом году премией за вклад в развитие украинского кинематографа будет награжден Вячеслав Криштофович. Решение относительно победителя в этой номинации приняло руководство Национального союза кинематографистов Украины. Список номинантов определили члены Правления Украинской киноакадемии. Честность и достоверность обнародованных результатов голосования подтвердила аудиторско-консалтинговая компания Kreston GCG, которая является официальным аудитором Второй национальной кинопремии.

Сегодня начинается голосование за победителей конкурса Второй национальной кинопремии. В голосовании принимают участие все члены Украинской киноакадемии.

Объявление лауреатов состоится 20-го апреля в КВЦ «Парковый» на торжественной церемонии вручения наград Второй национальной кинопремии. Победитель в каждой номинации будет награжден статуэткой «Золотая Юла».

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