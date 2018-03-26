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понедельник, 26 марта, 2018, 15:10 События
На период Пасхальных праздников трехсторонняя группа договорилась об очередном перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на сайт ОБСЕ.

Указывается о прекращении огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (мск).

Напомним, в течение 25 марта боевики 44 раза открывали огонь по украинским позициям в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный.
донбассАТОТрехсторонняя контактная группа
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2018-03-26 15:50 :27