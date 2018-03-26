понедельник, 26 марта, 2018, 17:51 Спорт
На Гран-При Франции по художественной гимнастике украинки завоевали три медали
Во Франции завершились соревнования по художественной гимнастике серии Гран-При, в котором принимала участие и национальная сборная Украины.
Национальная сборная команда Украины, в состав которой входит львовянка Анастасия Возняк, получила три награды в групповых упражнениях, информирует пресс-служба ЛОГА.
Первую награду гимнастки завоевали в многоборье, уступив команде из Италии, но в то же время опередив Азербайджан.
Впоследствии в финалах украинские грации завоевали еще две награды. В частности, «золото» по программе с обручами, а также «бронзу» –с двумя скакалками и тремя мячами.
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