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понедельник, 26 марта, 2018, 17:51 Спорт
На Гран-При Франции по художественной гимнастике украинки завоевали три медали

Во Франции завершились соревнования по художественной гимнастике серии Гран-При, в котором принимала участие и национальная сборная Украины.

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Национальная сборная команда Украины, в состав которой входит львовянка Анастасия Возняк, получила три награды в групповых упражнениях, информирует пресс-служба ЛОГА.

Первую награду гимнастки завоевали в многоборье, уступив команде из Италии, но в то же время опередив Азербайджан.

Впоследствии в финалах украинские грации завоевали еще две награды. В частности, «золото» по программе с обручами, а также «бронзу» –с двумя скакалками и тремя мячами.
Сборная Украины по художественной гимнастике Художественная гимнастика Кубок мира
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2018-03-26 18:55 :31