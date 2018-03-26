На бронепоезде в Китай: Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в первый зарубежный визит

Ким Чен Ын прибыл в Китай, это его первая официальная зарубежная поездка после того, как он возглавил страну в 2011 году.

Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg, информирует «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющей китайский город Даньдун и корейский Синьджу.

Bloomberg отмечает, что кортеж Ким Чен Ына заметили в Пекине. Однако не уточняется, на какой срок лидер КНДР приехал в Китай и с кем у него запланированы встречи.

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