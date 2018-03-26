Мусорная война в Днепре: перевозчик более недели не вывозит отходы из города

Свыше недели из Днепра не вывозят мусор. Городской председатель Борис Филатов заявил, что таким образом частная компания, владельцем которой является влиятельный депутат областного совета, пытается «выбить» повышение тарифов на вывоз отходов, и заверил – через десять дней коммунальщики наведут чистоту в городе.

Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, уже несколько месяцев эта компания требует от городского совета многократного повышения тарифов на вывоз отходов, а теперь прибегла к шантажу.

«Понимая, что я не позволяю этого сделать, они решили использовать методы итальянской мафии. А именно, объявить тихую забастовку как, например, в Непале или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится», - говорится в сообщении.

Фото: depo.ua

«Похожая ситуация и с одной из компаний, занимающейся уборкой улиц. В самый критический момент, когда в городе выпало до 60 сантиметров снега, эти люди сняли около 40 уборочных машин и попытались парализовать город.

Далее, объединив свои усилия с одним из «отечественных товаропроизводителей», они руками самого честного антимонопольного комитета пытаются аннулировать городу тендер на приобретение мусоровозов «Форд». Под причиной «создания рабочих мест», коррумпированные чиновники пытаются взять миллионный город в заложники. Они объявили всем нам войну. Ну что же, вызов принят», – заявил Филатов.

Обращаясь к жителям, он заверил, что в течение десяти дней коммунальщики очистят город от мусора.

При этом мэр Днепра заявляет, что в городе не должно быть частных монополий в коммунальной сфере. По его словам, в этом году город выделил на закупку новых мусоровозов и контейнеров 150 млн грн.

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