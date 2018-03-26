Местные органы власти устанавливают завышенные тарифы, – НКРЕКУ

Органы местного самоуправления устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЕКУ.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ).

«После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, перешли к местным органам власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЕКУ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в НКРЕКУ заявили, что раньше, когда полномочия по установлению тарифов были отнесены к компетенции комиссии, эти же органы местного самоуправления оказывали давление на регулятор, вводя моратории на повышение тарифов и осуществляя попытки привлечения к уголовной ответственности председателя и членов НКРЕКУ.

«Хотим отметить, что во время установки НКРЕКУ тарифов на вышеуказанные услуги, этими органами местного самоуправления оказывалось давление на комиссию, а именно – наложение моратория на повышение тарифов, попытки привлечения к уголовной ответственности председателя и членов комиссии. Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это в свою очередь подтверждает мнение о непоследовательны и популистские действия некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к регулятору», – отмечается в сообщении.

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