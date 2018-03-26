Китайские инженеры разрабатывают летательный аппарат, похожий на пчелу

Инженеры из китайского НИИ ракетных технологий CALT разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на агентство Синьхуа.

Отмечается, ученых вдохновило строение брюшка пчелы, позволяющее насекомым свободно сгибаться и контролировать направление полета.

По словам конструктора CALT Ху Готуна, аэрокосмический летательный аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

«Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно изгибаться и контролировать направление полета», – рассказал Ху Готунь.

На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали для самолета носовой обтекатель, который меняется на различных стадиях полета. В ходе испытаний они обнаружили, что такой носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20 процентов.

«Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка», – отметил Ху Готунь.

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