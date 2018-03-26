Касько: Проблемой обвинения по делу Савченко может стать способ, которым собраны доказательства

Уголовное производство против Надежды Савченко будет непростым для стороны обвинения, поскольку почти во всех эпизодах подозрения говорится о преступлениях на стадии приготовления. Кроме того, большие вопросы будут с допустимостью доказательств.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель генерального прокурора Украины (2014-2016 гг.) Виталий Касько.

Напомним, сегодня защита народного депутата Украины Надежды Савченко подала апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде ареста.

Виталий Касько отметил, что в настоящее время в деле Савченко идет начальный этап расследования, на данной стадии для вручения подозрения не требуется 100% доказанности виновности, «это лишь первоначальный анализ тех фактов, которые собраны следствием и свидетельствующие об обоснованности подозрения в совершении преступления».

«Это уголовное производство, с юридической точки зрения, будет очень непростым для стороны обвинения, потому что, во-первых, почти во всех случаях речь идет о неоконченных преступлениях, о преступлениях на этапе приготовления, что, в принципе, на практике довольно тяжело доказывается. Во-вторых, большие вопросы будут с допустимостью собранных доказательств», – отметил Виталий Касько и добавил, что видеозаписи, на которых зафиксирована Савченко, происходили до получения согласия ВРУ на привлечение её к ответственности в качестве народного депутата.

Такую норму гость программы назвал нелогичной и неадекватной, однако, как отметил экс-замгенпрокурора, она действует до настоящего времени и Парламентом по понятным соображениям не отменена.

«Я вам могу напомнить о уголовных производствах против народного депутата Мосийчука из видео, которое было снято с аналогичным нарушением, могу напомнить о дело Полякова и Розенблата. И сейчас имеем еще одно такое уголовное производство. Эта норма в принципе усложняет, а во многих случаях просто делает невозможным, успешные уголовные производства против парламентариев, но это норма закона, она существует до этого времени и нельзя ею просто пренебречь. Ее нужно отменить, но это уже другой вопрос.

Проведение негласных следственных действий в отношении народных депутатов без предварительного согласия парламента на привлечение их к ответственности вопреки этому запрету, соответственно, она может ставить под сомнение допустимость доказательств, собранных против народного депутата. Можно назвать достаточно много и других причин, по которым это уголовное производство будет довольно тяжелым для стороны обвинения», – отметил Виталий Касько.

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