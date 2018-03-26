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понедельник, 26 марта, 2018, 17:24 Общество
Главная цель э-декларирования ОО – вообще отменить отчетность чиновников, – Милованов

Для чиновников действует презумпция общественного интереса. Они распоряжаются средствами граждан Украины, а потому обязаны декларировать свои доходы. Относительно других категорий людей существует презумпция приватности, касается она и общественных организаций.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» рассказали член совета НБУ Тимофей Милованов и эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

«Я думаю, что главная цель электронного декларирования общественных организаций скрыта. Отчетность хотят довести до абсурда, а в финале полностью отменить процесс. Мне кажется, что политики хотят вывести обсуждение деклараций на другой уровень. Однако в свободном обществе депутаты и власть являются слугами народа, а не наоборот. Они должны декларировать доходы, поскольку получают их от налогоплательщиков», – отмечает Тимофей Милованов.

Член совета НБУ подчеркивает: власть мыслит советскими клише, требуя электронного декларирования от общественных организаций.

«Их логика декларирования ОО не нормальна! Вы утверждаете: если активистам нечего скрывать, то пусть отчитываются. Такая позиция – тотальная советчина. Следуя этому мнению, мы можем требовать декларации любовниц. Потому что, возможно, вы спите с депутатом и подсказываете ему за что голосовать?», – иронизирует Тимофей Милованов.

Анастасия Красносельская добавляет: важно помнить, для чего вообще создали электронное декларирование.

«Это контроль за государственными средствами. Э-декларирование показывает, политик не вдруг положил деньги в свой карман, мамы или любовницы. Отчетность существует не для того, чтобы каждый видел сколько в кошельке соседа средств. Для чиновников действует презумпция общественного интереса, потому что они распоряжаются нашими средствами, а для граждан существует презумпция приватности», – отмечает эксперт Центра противодействия коррупции.

К слову, несмотря на то, что на прошлой неделе истек крайний срок пересмотра закона об э-декларациях антикоррупционных активистов, Евросоюз все равно ждет от Украины отмены указанного требования.
Первые о главном. Комментарии
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2018-03-26 18:55 :24