Гданьск, Катовице, Дортмунд – в аэропорту «Львов» открыли новые рейсы

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Павел Орловски. Фото: Николай Тыс/ZIK

Генеральный директор аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого»Татьяна Романовская. Фото: Николай Тыс/ZIK

Президент города Гданьска Павел Адамович. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

Павел Орловский и президент города Гданьска Павел Адамович. Фото: Николай Тыс/ZIK

Андрей Садовый. Фото: Николай Тыс/ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс /ZIK

Открытие авиарейсов Дортмунд-Львов-Дортмунд, Гданьск-Львов-Гданьск, Катовице-Львов-Катовице. Фото: Николай Тыс/ZIK

В Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого открыли три новых рейса авиакомпании Wizz Air – Львов-Гданьск, Львов-Катовице, Львов-Дортмунд. Сегодня на львовском аэродроме торжественно встречали первый самолет, прибывший из Гданьска.

Как передает корреспондент ИА ZIK, из Гданьска прилетела большая делегация, в которую вошли как руководители местных органов власти, так и предприниматели и представители академического сообщества.

«Имея прямой рейс, расстояние между нашими городами сократилось до одного часа. Это возможность более тесно сотрудничать», – отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

«Гданьск – это для нас новое направление и это будет так называемое продолжение автомагистрали Highway GO и Via Carpatia, которые именно через Львовщину должны соединить два порта Гданьска и Одессы. И этот проект, который был начат в прошлом году на Львовщине, в этом году продолжится и в других областях Украины», – сказал в. и. о. директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА Роман Кокотайло.

Президент города Гданьска Павел Адамович в своем приветственном слове отметил, что Украина всегда была членом Европы и теперь ждет лишь официального признания в документах ЕС. По его словам, Украина – «лидер в изменениях», в частности, в адаптации к требованиям ЕС.

Регулярные рейсы из Львова будут осуществляться дважды в неделю. Аналогичный рейс в Гданьск из Киева, обычно, заполнен более чем на 90%, и в гданьском аэропорту ожидают, что такой же будет наполненность рейса из Львова.

Как отметила генеральный директор МА «Львов» им. Даниила Галицкого» Татьяна Романовская, переговоры об открытии рейса в Гданьск велись около года. Всего на сегодня львовский аэропорт имеет семь новых направлений в Польше.

«С конца октября добавится еще два рейса. Всего будет 10 маршрутов с Польшей. Это наша совместная победа», – сказала она.

Также Романовская сообщила, что в этом году во львовском аэропорту ожидают более 1,5 млн пассажиров. Одновременно работают с разными лоукостерами над открытием в будущем других маршрутов, в частности, в такие страны как Испания, Италия, Португалия, Франция.

Отвечая на вопрос, когда во Львове будет обеспечено качественное транспортное сообщение до аэропорта, городской председатель Андрей Садовый заявил, что «троллейбусы идут все новые», а также, что «скоро будем запускать шаттл из аэропорта на вокзал».

«До конца года должны закупить 150 новых больших автобусов. Решение было на сессии. Также будет 50 новых троллейбусов. Это существенно изменит транспортную ситуацию», – добавил он.

Как сообщалось, в 2017 году аэропорт «Львов» увеличил пассажиропоток более чем на 46%.

Напомним, на прошлой неделе стали известны первые направления лоукоста Ryanair из Украины.

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