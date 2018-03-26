Дрогобычско-Бориславского военного комиссара похоронят в Хмельницком

Сегодня, 26 марта, в Дрогобычском городском Народном доме им. И.Франка происходит прощание с Дрогобычского-Бориславский районным комиссаром Виктором Поповым. В 20:00 час. состоится парастас.

Завтра, 27 марта, с 8:00 час. к 8:30 пройдет гражданская панихида в Народном доме. С 9:15 до 10:15 – прощание с Виктором Поповым в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в г. Дрогобыче, после чего гроб с телом погибшего повезут к г. Хмельницкий.

Об этом сообщил собкор IA ZIK со ссылкой на пресс-службу горисполкома.

Виктор Попов – военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата погиб в ДТП, которое случилось вчера, 25 марта.

Трагедия произошла в 20:30 в Дрогобыче на улице Трускавецкой. Водитель автомобиля «BMW» (литовская регистрация), 1985 года рождения, житель г. Дрогобыча выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки «ДЕО Ланос» под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата, 1966 года рождения, жителя г. Дрогобыча. В результате ДТП Виктор Попов погиб на месте происшествия.

Водитель «BMW» получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голенно-ступневого сустава. После оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 его отпустили домой. Причины ДТП устанавливаются.

Справка ИА ZIK.

Виктор Попов родился 1 марта 1966 года в г. Хмельницкий. В 1983 г. поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1987 году. Службу проходил на офицерских должностях в войсках Прикарпатского военного округа (Западного оперативного командования). Дрогобычско-Бориславский районный военный комиссариат возглавил в 2010 году.

В тяжелое для Украины время он сумел восстановить и четко организовать работу военкомата. Наряду с высокими деловыми качествами руководителя Виктор Попов имел высокие человеческие качества. За мудрость, человечность, доброжелательность и открытость характера Виктор Евгеньевич пользовался большим уважением в коллективе, среди жителей края. Он с отеческой заботой и вниманием относился к ребятам с Дрогобыччины, которые защищали и защищают Украину от агрессора на фронте. Неоднократно выезжал в длительные командировки на передовую. Погиб во время ДТП, которое случилось вчера, 25 марта, в Дрогобыче.

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