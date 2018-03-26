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понедельник, 26 марта, 2018, 14:31 Политика
Большое политическое ток-шоу «Народ против» на ZIK готовится к рестарту

Главное ток-шоу страны «Народ против» готовится к перезагрузке. Как сообщает команда проекта, с 13 апреля зрители увидят обновленный проект в более совершенном формате.

Об этом информирует пресс-служба телеканала ZIK.

«Проект никуда не исчез с экранов телевизоров, а только готовится к рестарту. Через две недели программа выйдет в обновленном формате – станет более динамичной, открытой для зрителя и максимально актуальной», – говорит генеральный продюсер телеканала ZIK и ведущая ток-шоу «Народ против» Наташа Влащенко.

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Напомним, премьера масштабного политического ток-шоу «Народ против» состоялась в начале сентября прошлого года. Программа выходила в эфире телеканала ZIK пятницам в 21:30.

«Народ против» – хедлайнер ZIK, неизменный лидер по рейтинговым показателям телепросмотров среди остальных информканалов в своем слоте.
СМИТелеканал ZIKНарод против
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2018-03-26 15:50 :57