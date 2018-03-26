Банки снижают процентные ставки по депозитам

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам преимущественно снизились для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор депозитных программ Liga.net.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений не изменилась и составляет 7,84% годовых.

Стоимость гривневых вкладов на период до 1 месяца также как и раньше составляет 7,98% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев предлагают под 9,27% годовых.

В то же время, вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,02 процентных пункта – до 11,87% годовых.

Депозиты от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. и предлагают 12,28% годовых.

Депозиты сроком свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,18 п.п. до 11,84% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась максимально для вкладов сроком до 1 месяца (на 0,05 п.п. до 0,85%).

Синхронно опустилась доходность депозитов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,58% до 2,82% годовых соответственно).

Стоимость бессрочных сбережений в долларе упала на 0,01 п.п. и составляет 1,01% годовых.

Не претерпели изменений вклады сроком от 1 до 3 месяцев (1,09%).

Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 2,03% годовых.

Средняя процентная ставка в евро не изменилась для вкладов сроком до 1 месяца (0,52%), от 1 до 3 месяцев (0,69%) и от 6 до 12 месяцев (1,75%).

Депозиты в европейской валюте на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 1,28% годовых.

Синхронно упали в цене бессрочные сбережения и вклады сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,66% до 1,87% годовых соответственно).

Напомним, 1 марта Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

Повышение учетной ставки стало четвертым подряд и было ответом на отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков.

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