Амина погибла за свободу, она была человеком идеи, – с открытия фотовыставки в Львове

Сегодня, 26 марта, во Львове в Мемориальном музее тоталитарных режимов «Территория террора». открыли фотовыставку: «Амина: жизнь» памяти Амины Акуевой – легендарной женщины-военной, которая погибла 30 октября 2017 года неподалеку от села Глеваха в Киевской области в результате обстрела авто. Львов – четвертый город, который увидит эту выставку после Украинского дома в Киеве, Верховной Рады Украины, города Днепра. Эта выставка посвящена удивительной женщине, которая ценой своей жизни доказала, что есть идеи, за которые можно отдать свою жизнь. На фото представлена Амина во время Майдана, многие фотографии иллюстрируют разные моменты ее боевой жизни на фронте – возле Авдеевки, Саур-могилы и другие.

Всего на выставке представлено более 30 фотографий, сделанных Александрой Лисицкой. На этих фото предстает прекрасная женщина с мирно сложенными руками, а также и с оружием в руках – это как символ Украины, которая борется за свою независимость.

С фотовыставки: «Амина: жизнь», памяти Амины Акуевой. Фото: ZIK

Открыла выставку мать Амины Акуевой, журналист Ирина Каминская, которая сказала, что ее дочь Амина была человеком идеи, боролась за свободу и отдала жизнь за это.

«Те, кто любят Украину, любят Амину, а кто ненавидит Украину, ненавидит и Амину. Я чувствую, что она жива. Согласно исламским представлениям, человек, который умер героем-воином на пути к свободе, на самом деле не погибает. Символом выставки является замечательное фото Амины в синем хиджабе, эта фотография была представлена в Верховной Раде Украины, Конгрессе США. Вообще все эти фото проедут по всему миру и расскажут о человеке, которая погибла от российской агрессии», – сказала Ирина Каминская.

С фотовыставки: «Амина: жизнь», памяти Амины Акуевой. Фото: ZIK

По словам матери, Амина – это человек, который сделал себя сам. Она очень обостренно воспринимала скорби и беды этого мира. Когда началась чеченская война, Амина для себя решила, что ее дело – защита свободы человека. Для нее это было важно. Когда началась война в Украине, Амина поняла, что пришло время бороться. Она училась медицине и думала, чтобы поехать от организации «Врачи без границ» помогать людям во всем мире.

С фотовыставки: «Амина: жизнь», памяти Амины Акуевой. Фото: ZIK

«Для Амины очень важным было единство Украины. Она видела насколько это важно на примере Чечни и делала все, чтобы не было противостояния, разобщенности в Украине. Амина погибла за свободу, она была человеком идеи. И для нее не существовало ничего, чтобы могло помешать воплотить свою идею», – сказала Ирина Каминская.

«Сегодня благодаря Амине мы имеем возможность вспомнить всех героев Украины, которые боролись, борются и будут бороться за нашу независимость. Важно иметь сильные истории, у нас их много. Важно уметь их показывать и уметь их ценить. Поэтому приглашаю всех прийти и посмотреть, раскрыть для себя историю этой удивительной женщины, которая для нашей страны стала сигналом», – сказал заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.

С фотовыставки: «Амина: жизнь», памяти Амины Акуевой. Фото: ZIK

Врач Алла Голобородько, которая приехала из Одессы на открытии выставки, рассказала, что Амина училась в Одессе в медуниверситете и потом работала интерном-хирургом у них в больнице. Когда начался Майдан, Амина пошла туда и потом – в АТО, где занималась военным делом, а не медицинской. Собственно, она хотела изучить медицину, чтобы мочь помогать своим собратьям еще во время чеченской войны. Когда началась война на востоке Украины, мы организовали из-за границы поставку кровоостанавливающего препарата «Целлакс», который я передала Амине для воинов. Она себе оставила только три препарата и носила их с собой. И когда Адама Осмаева впервые ранили, то с помощью этого препарата Амина смогла спасти ему жизнь», – рассказала Алла Голобородько. По ее словам, Амина была чрезвычайно вольнолюбивым человеком. Определяющим для нее была борьба за свободу, она была последовательной мусульманкой, но это не мешало ей поддерживать людей любых конфессий, если они были таким же последовательными борцами за свободу.

Справка.

Амина Акуева – общественный активист и военнослужащий. Участница событий Революции достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона «Киев-2». Орден «Народный Герой Украины». Была убита 30 октября 2017 года.

Родилась 5 июня 1983 года в Одессе в семье Ирины Анатольевны Никифоровой (урожденной Каминской), некоторое время – сотрудницы Южно-украинского медиа-холдинга, и своего названного отца – Виктора Сергеевича Никифорова, музейного работника, в 2000-е годы директора одесского Музея западного и восточного искусства. По утверждению самой Амины Акуевой, ее биологический отец был чеченец, мать – полька из Северного Кавказа. Вместе с семьей жила в Москве и Грозном. С 1999 года принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия.

В Украину вернулась в 2003 году, поступила в Одесский медицинский университет, который окончила по специализации общая хирургия. После получения высшего образования работала врачом-интерном в Одессе.

В 2000 году Амина Акуева приняла ислам. В соответствии с собственными религиозными убеждениями носила хиджаб. Мотивом для участия в войне на Донбассе стала убежденность в том, что Россия является общим врагом украинцев и чеченцев. После завершения войны планировала связать свою дальнейшую жизнь с военным делом как военный медик или участник миротворческой миссии.

С фотовыставки: «Амина: жизнь», памяти Амины Акуевой. Фото: ZIK

С началом Евромайдана вступила в Самооборону, где была врачом 8-й Афганской сотни. С началом войны на востоке Украины, в июле 2014 года, вступила в ряды батальона «Киев-2», куда была записана фельдшером, однако по словам самой Амины, медициной занималась мало. Принимала участие в обороне Дебальцево, выполняя боевые задачи вблизи Чорнухиного на Луганщине. Позже служила в батальоне «Золотые ворота». Принимала участие в создании Миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, служила пресс-офицером батальона, добивалась предоставления батальону официального статуса от МВД Украины.

Принимала участие в парламентских выборах 2014 года, баллотируясь по одномандатному избирательному округу № 136 в Суворовском районе Одессы (самовыдвижение), однако, в Верховную Раду VIII созыва не попала, получив 3,72 % голосов избирателей (9-е место в округе).

1 июня 2017 года на улице Кирилловской в Киеве на супруга Адама Осмаева и Амину Акуеву было совершено покушение: нападавший под видом журналиста французского издания Le Monde во время встречи, находясь в автомобиле вместе с парой, открыл огонь.

В результате Осмаев получил серьезные ранения. Амина не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать. По словам Амины, до покушения они с мужем трижды встречались с киллером, поскольку он представлялся журналистом, который готовит материал о супругах.

По данным МВД, киллером может быть лицо, связанное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Киллер имел при себе документы на имя гражданина Украины Дакара Александра Винустовича, но позже был опознан как Артур Денисултанов (Курмакаев). По другим данным также рассматривались две версии относительно личности киллера: согласно одной, его фамилия – Вернер (прописан в Одесский области), согласно второй – Антипов (прописан в Казатине Винницкой области).

13 августа 2017 года на майдане Независимости в Киеве военные отдельного президентского полка развернули национальный флаг Ичкерии. По словам инициаторов акции, этот флаг размером 22 на 33 метра является самым большим в мире. На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева, в том числе и его бывший боец Амина Акуева, а также представители крымскотатарского народа.

Амина Акуева погибла 30 октября 2017 года неподалеку от села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения на автомобиль, в котором находились Осмаев и Акуева, был обстрелян на железнодорожном переезде. Адам Осмаев получил ранения, однако выжил.

По его словам, обстрел автомобиля длился несколько секунд: «Это классическая засада была. В уютном месте, на повороте, военная такая засада. Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая. Я сразу по газам. Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел с правой стороны, он буквально несколько секунд длился, пока я не ушел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, увы, в нее попали. Я остановился, думал, начнут добивать, подойдет кто-то. Но никто так и не подошел, они оказались трусами и сбежали. Тогда я начал уже Аминой заниматься. Она была уже без сознания. Ей попала пуля в голову, разбила череп. Я пытался, конечно, «Целлоксом», который мы всегда с собой носим, остановить кровь. Но она через некоторое время перестала подавать признаки жизни. Естественно, сразу позвонил в полицию сначала на 102, потом в скорую, и так далее».

МВД Украины рассматривает две основные версии убийства Акуевой – за этим могут стоять как российские спецслужбы, так и чеченские военные.

Похоронили Амина Акуєву в Днепре 1 ноября 2017 года рядом с могилой Исы Мунаєва согласно ее завещания. От публичной церемонии прощания семья погибшей отказалась, опасаясь, что мероприятие может стать мишенью для террористов, а сами похороны проходили под охраной.

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