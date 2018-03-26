Адвокаты Савченко сегодня обжалуют избранную ей меру пресечения

Адвокаты народного депутат Украины Надежды Савченко подали сегодня апелляцию на решение Шевченковского районного суда в Киеве об избрании для нее меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток.

Об этом УНН сообщил адвокат народного депутат Украины Надежды Савченко Виктор Чевгуз.

«Сегодня подадим апелляцию. Ждем, что заседание по апелляционной жалобе состоится в среду-четверг», – сообщил В.Чевгуз.

Напомним, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали в Донецкой области при попытке ввезти из оккупированной территории арсенал оружия. Савченко выразила готовность взять Рубана на поруки.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами будет добивать выживших».

По словам Луценко, она, якобы, вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.

16 марта в Раду поступило представление ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

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