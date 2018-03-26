Адвокат Савченко назвал дату, когда суд рассмотрит апелляцию на решение о ее аресте

Суд начнет рассмотрение апелляции защиты Надежды Савченко на решение об ее аресте 29 марта в 13 часов.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгуз.

Напомним, сегодня защита народного депутата Украины Надежды Савченко подала апелляцию на решение суда об ее аресте.

Адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгуз подчеркнул, что первый тезис апелляции заключается в том, что над народным депутатом совершают политическую расправу, и из шести эпизодов, которые Савченко указали в сообщении о подозрении, написаны под «копирку».

«Третье: доказательства, которые представил в орган досудебного следствия, ненадлежащие. Видеозапись, в отношении Савченко осуществлялся без разрешения следственного судьи, будет признана ненадлежащим доказательством», – подчеркнул Виктор Чевгуз.

С его слов, из рисков, которые принимали во внимание при избрании меры пресечения в виде ареста, взяли только один – тяжесть совершенных преступлений, хотя он и не обоснован, отметил адвокат и добавил, что тяжесть преступления не является безусловным основанием для избрания ареста.

«У Нади мама – 80 лет, кстати, ей будет через три дня, на ее содержании. Герой Украины, народный депутат, работает, несудима, впервые привлекается – суд вообще не принял это во внимание», – заявил Виктор Чевгуз.

Адвокат Надежды Савченко выразил сомнение, что судья сам готовил постановление, поскольку 16 листов текста за два часа, убежден он, написать невозможно.

Виктор Чевгуз детализировал, что из шести эпизодов не надуманный один, который касается завоза оружия из оккупированных территорий.

«Но эти действия совершал Рубан», – заявил Виктор Чевгуз и подчеркнул, и что нужно еще выяснять, причастна ли к этому Савченко.

Адвокат сообщил, что суд начнет рассмотрение апелляции защиты Надежды Савченко на решение об ее аресте 29 марта в 13 часов.

«Решение ВРУ – позорное, оно – незаконное. Оно не основывается на материалах дела. Поверили одному ролику, в котором где-то на какой-то кухне разговаривают, провокационные вопросы и идет разговор – вот бы пострелять, вот бы что-то такое, и на этом было закончено. Это было в декабре прошлого года, а сейчас – март. Три месяца, чтобы завезти те минометы на Труханов остров, разместить там, на это надо взвод бойцов, а их двое там сидит», – заявил Виктор Чевгуз.

Адвокат Надежды Савченко отметил, что Совет мог бы предоставить одно разрешение – снять с нее депутатскую неприкосновенность, а не на арест, не видя материалов дела.

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