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понедельник, 26 марта, 2018, 14:49 События
123 неплательщикам алиментов назначили исправительные работы

Суды в разных областях Украины вынесли уже 123 решения о привлечении злостных неплательщиков алиментов к административной ответственности в виде общественно-полезных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«В настоящее время органами государственной исполнительной службы направлено в суд 6 434 протокола об административном правонарушении и судами в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областях уже вынесено 123 решения о привлечении злостных неплательщиков алиментов к административной ответственности в виде выполнения должниками общественно-полезных работ», – говорится в сообщении.

Если на момент вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» у лица имеется задолженность за неуплату алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, то такое лицо после вступления в силу Закона должно принять необходимые меры относительно погашения такой задолженности. В случае непринятия этих мер такое лицо должно нести административную ответственность согласно статье 1831 КУоАП.

«Мы видим, что Закон действует, что судьи, принимая решения по этим делам, руководствуются принципом верховенства права, в результате чего злостные неплательщики алиментов привлекаются к административной ответственности и принудительно идут работать. Заработанные ими средства направляются на погашение задолженности перед собственными детьми. Поэтому введение такого вида ответственности станет бесспорно положительным и эффективным новшеством», ‒ резюмировала Светлана Глущенко.
Украинаалименты
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2018-03-26 15:51 :03