Захарченко травит жителей «ДНР» пивом из «отжатого» завода

Качество пива, выпускаемого в оккупированном Донецке под торговой маркой «Сармат», настолько отвратительно, что раньше очень качественный и популярный среди покупателей напиток превратился в «шмурдяк».

Как пишет блогер «Фашик Донецкий», предприятие, на котором производится это пиво, сейчас находится в сфере бизнес-интересов террориста Захарченко, проще говоря, – «отжато» у прежних владельцев, и магазины, находящиеся в «ДНР», в приказном порядке заставляют покупать некачественный алкоголь, – сообщает «Диалог».

«Был в Донецке такой завод как Сармат. Завод производил довольно-таки неплохое пиво. Сармат до войны принадлежал самому «гудящему» олигарху Украины – Ахметову. Но пришел «рюцкий» мир и завод у рыжего отжал бывший продавец кур, Александр Кошмарлондонович Захарченко. И пошла движуха духовная шоб рубить бабла побольше», – пишет блогер.

И сейчас потеряны все составляющие, благодаря которым раньше делали качественное пиво. Наиболее квалифицированные специалисты выехали с оккупированной территории, преимущественно в Украину. Нет возможности закупать импортные хмель и солод, их привозят из России, где качество пивоваренного сырья традиционно низкое, и российское пиво считается одним из худших в мире.

Также не проводится надлежащая подготовка воды, а без хорошей воды хорошего пива не будет. Вместо импортных фильтров для соответствующей техники закупаются российские, что тоже не пошло на пользу напитку.

«Для тех, кто не в курсе, кратко введу в курс дел пивоварения. Раньше, до войны, хмель завод закупал в Чехии и Германии, на заводе стояли нормальные фильтры для очистки воды. Покупали 2 вида хмеля, потому он и дешевле был, и в смеси с немецким на выходе давал что-то похоже на пиво, потому что солод закупали тоже качественный. Но то было раньше. Теперь Сашок Захарический взялся бабосики рубить. Если кто не в курсе, то технологи, которые работали раньше на заводе Сармат, поехали к Хунте. теперь пивассс производят невежды и любители с депломам типа – по**йпроканает», – добавляет блогер.

В результате получается абсолютно некачественный напиток, который нельзя пить без вреда для здоровья и неприятных последствий в виде тяжелого похмелья.

Блогер отмечает, что упадок пивоварения в Донецке – один из показателей «эффективности» оккупационной власти в части развития экономики на временно подконтрольной ей территории.

«Даже местные жители плюются и грязно матерятся, когда пьют гадость местного производства. Кстати, вы в курсе, что от пива может быть изжога? Нет? Значит вы «наааармальний пивассс» не пили, от пива с отжатого завода изжога печет так, что пожарных можно вызвать, а бодуняра как после принятия внутрь самогона. Мораль: предлагаю наградить Захарченко медалью от СБУ за глумление над динирийцами за их же деньги. Пора фармацевтический завод отжимать и таблетки производить для ваты, о великий продавец кур. Срочно», – резюмирует блогер.

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