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воскресенье, 25 марта, 2018, 11:05 Мир
Известный россиянин поставил жесткий диагноз путинскому режиму

Известный шахматист и российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил о сползании России в «фашистское болото», а Владимира Путина назвал «сумасшедшим диктатором».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Каспарова, фашизация России является свершившимся фактом. Также он отметил, что в такой трансформации российского политического строя есть немалая вина местной интеллигенции.

«В превращении подполковника КГБ,  мечтавшего, по его собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы вознесенного на самую вершину власти – в безумного диктатора, способного сжечь весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, которые много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находили оправдание постепенному сползанию России в фашистское болото», – пишет оппозиционер.
фашизмВладимир ПутинГарри Каспаров
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2018-03-25 12:09 :04