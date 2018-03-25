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воскресенье, 25 марта, 2018, 10:02 Общество
Возле Ивано-Франковска перезахоронили останки 134-х жертв НКВД

Тысячи людей пришли в историко-мемориальный комплекс «Демьянов Лаз», чтобы отдать дань 134 жертвам коммунистического режима.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Історико-меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз»
Историко-мемориальный комплекс «Демьянов Лаз»

«Основной целью коммунистического режима было уничтожение украинской элиты. Больше всего меня поразил найденный женский череп с тремя огнестрельными повреждениями. Он принадлежал женщине, которой было за 80. Два последних выстрела НКВДист делал ради собственного удовольствия.

Історико-меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз»
Историко-мемориальный комплекс «Демьянов Лаз»

Это третье по величине захоронение жертв коммунистического режима в нашем городе. Россия, как правопреемница СССР, еще не ответила за свои кровавые преступления перед украинским народом. И до сих пор продолжается гибридная война на Востоке нашего государства», – говорится в сообщении мэра.
Ивано-ФранковскперезахороненияЖертвы НКВД
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