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воскресенье, 25 марта, 2018, 20:00 Мир
В Риме эвакуировали два крупных универмага из-за сообщения о бомбе

В Риме были эвакуированы два крупных универмага после того, как неизвестный сообщил об угрозе взрыва.

Об этом пишет газета Il Messaggero, – сообщает russian.rt.com.

В редакцию позвонил неизвестный мужчина, который на итальянском языке заявил о заложенной бомбе в универмаге Rinascente.

После этого сотрудников и посетителей двух магазинов сети Rinascente эвакуировали.

Полицейские в результате проверки взрывных устройств не обнаружили.

Ранее в итальянском Фано эвакуировали более 20 тысяч человек после обнаружения снаряда времен Второй мировой войны.

 
Римбомбаэвакуацияунивермаг
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2018-03-25 20:53 :19