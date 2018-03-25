воскресенье, 25 марта, 2018, 20:00 Мир
В Риме эвакуировали два крупных универмага из-за сообщения о бомбе
В Риме были эвакуированы два крупных универмага после того, как неизвестный сообщил об угрозе взрыва.
Об этом пишет газета Il Messaggero, – сообщает russian.rt.com.
В редакцию позвонил неизвестный мужчина, который на итальянском языке заявил о заложенной бомбе в универмаге Rinascente.
После этого сотрудников и посетителей двух магазинов сети Rinascente эвакуировали.
Полицейские в результате проверки взрывных устройств не обнаружили.
Ранее в итальянском Фано эвакуировали более 20 тысяч человек после обнаружения снаряда времен Второй мировой войны.
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