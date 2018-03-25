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воскресенье, 25 марта, 2018, 17:29 Мир
В российском ТРЦ погибли четверо детей в результате пожара

Четверо детей погибли во время пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре российского города Кемерово.

Об этом российским СМИ сообщили в экстренных службах города, – сообщает Информатор.

Сейчас проводится эвакуация, на месте происшествия работают все службы города.

«Тела детей нашли в одном из залов кинотеатра», – рассказывает источник.

Как сообщают очевидцы, горят три этажа четырехэтажного здания.
РоссияпожарКемеровоТРЦгибель детей
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2018-03-25 20:54 :09