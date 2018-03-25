В результате перестрелки в Бразилии погибли семь человек

Полиция Рио-де-Жанейро сообщила о гибели по меньшей мере семи человек во время перестрелки в трущобах города.

По данным правоохранителей, перестрелка произошла, когда полиция искала подозреваемого в убийстве в одной из фавел города, – сообщает Информатор со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что полиция нашла несколько гранат и стрелковое оружие, которое могло использоваться в убийстве на прошлой неделе. После этого на полицейских было совершено нападение.

Отмечается, что фавелу, в которой был полицейский патруль, контролирует Красная команда – одна из крупнейших преступных группировок, занимающаяся наркобизнесом.

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