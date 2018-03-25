В Пакистане в толпу на фестивале бросили гранату: десятки раненых

В Пакистане в городе Дера-Исмаил-Хан неизвестные бросили гранату в толпу во время весеннего фестиваля.

Об этом пишет газета Express Tribune со ссылкой на представителей местной власти, – сообщает РБК-Украина.

В результате взрыва были ранены 24 человека, в том числе, несколько детей и двое сотрудников служб безопасности. Раненых доставили в больницу.

Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Очевидцы подтвердили, что ручную гранату бросили из-за сцены. На место происшествия прибыли представители властей и правоохранители.

Напомним, 14 марта в пакистанском городе Лахоре произошел взрыв, в результате происшествия погибли шесть человек. Сообщается, что четверо погибших – сотрудники полиции, двое – гражданские. Кроме этого, более 12 человек получили ранения.

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