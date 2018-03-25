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воскресенье, 25 марта, 2018, 18:51 Киев
В Киеве трамвай слетел с рельсов и врезался в джип

В Киеве трамвай сошел с рельсов, повредив один из автомобилей, припаркованных на обочине.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua. в Facebook.

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«ДТП в Киеве на вул. Дмитровская: трамвай «соскочил» с рельсов прямо в припаркованный Lexus. Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по маршруту временно приостановлено», – говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что трамвай двигался по маршруту № 15. С рельсов сошла задняя часть трамвая и врезалась в авто. Трамвай также частично перекрыл движение автомобилей.

 
ДТПКиевавтотрамвай
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2018-03-25 20:53 :39