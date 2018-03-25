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воскресенье, 25 марта, 2018, 21:36 Мир
В Германии на три дня отложили рейс самолета из-за пьяного пилота

Более ста пассажиров компании Air Portugal не смогли улететь из-за ареста пьяного второго пилота самолета.

В немецком Штутгарте более сотни пассажиров вынуждены три дня ждать рейса компании Air Portugal в Лиссабон, который отменили в пятницу из-за задержания пьяного второго пилота, – сообщает Гордон со ссылкой на информационное агентство DPA.

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Вылет самолета был остановлен незадолго до взлета, когда работник аэропорта обнаружил, что второй пилот едва держался на ногах. Как оказалось, 40-летний второй пилот не в состоянии лететь.

Власти страны арестовали его и установили залог в размере € 10 тыс. У пилота также забрали летную лицензию.

106 пассажиров разместили в гостинице, поскольку авиакомпания не смогла оперативно обеспечить рейс новым экипажем.
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