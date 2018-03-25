В ЕС требуют от Facebook объяснений относительно утечки данных пользователей

В Еврокомиссии требуют от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей.

«Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей» – заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью изданию Bild am Sonntag, – сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, «это злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым».

Юрова также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они «воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер».

«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет об основах нашей демократии», – заявила Юрова.

Напомним, компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга предоставить объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят показаний Цукерберга перед Конгрессом.

Британия проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

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