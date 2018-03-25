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воскресенье, 25 марта, 2018, 10:33 События
В доме жителя Одесской области нашли противотанковые гранатометы

Правоохранители во время операции «Оружие и взрывчатка» изъяли у жителя города Беляевка Одесской области несколько единиц оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

«Во время обыска в доме 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
оружиеОдесская областьинцидент
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2018-03-25 12:09 :33