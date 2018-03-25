В «ДНР» организуют платные «туры» для поиска мобильного покрытия

На незаконно оккупированной пророссийскими боевиками территории Донетчины, из-за отсутствия мобильной связи, организуют платные «туры» по местам, где есть покрытие.

Об этом сообщил на своей странице в facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, ссылаясь на местные «печатные издания».

«Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий «государства» морячка Захарченко. Действительно, эта «страна» создана больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре – из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость тура – от 200 до 250 рублей», – пишет один из руководителей Национальной полиции.

Также «местная пресса» доносит до жителей временно оккупированных территорий мнение, о бедах, которые якобы постигают Украину и США.

«А что же о нас говорит эта пресса: «в Украине дефолт», «в Америке – деградация и голод». Ну что же. Им там виднее», – пишет Аброськин.

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