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воскресенье, 25 марта, 2018, 16:48 Мир
В Брюсселе протестуют против расизма и дискриминации

Более 120 организаций приняли участие в демонстрации в Брюсселе, направленной против расизма, дискриминации, ненависти, неравенства и агрессии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTBF.

Демонстрация проводилась по случаю международного дня борьбы с расизмом и дискриминацией, который отмечается 21 марта. Участники акции прошли шествием по улицам бельгийской столицы.

По данным полиции, в акции приняли участие от 3 до 4 тысяч человек.

Организаторы выступили с рядом требований к власти. В частности, они требовали у властей обеспечить беженцам более теплый прием, который основывается на уважении к правам человека, содействовать интеграции и оказывать социальную помощь мигрантам без документов.

 
Брюссельрасизмпротестыдискриминация
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2018-03-25 16:51 :07