В Брюсселе протестуют против расизма и дискриминации

Более 120 организаций приняли участие в демонстрации в Брюсселе, направленной против расизма, дискриминации, ненависти, неравенства и агрессии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTBF.
Демонстрация проводилась по случаю международного дня борьбы с расизмом и дискриминацией, который отмечается 21 марта. Участники акции прошли шествием по улицам бельгийской столицы.
По данным полиции, в акции приняли участие от 3 до 4 тысяч человек.
Организаторы выступили с рядом требований к власти. В частности, они требовали у властей обеспечить беженцам более теплый прием, который основывается на уважении к правам человека, содействовать интеграции и оказывать социальную помощь мигрантам без документов.