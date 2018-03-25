Украинский гимнаст Игорь Радивилов одержал двойную победу на этапе Кубка мира-17/18 в Дохе

25-летний Игорь Радивилов (на фото) из Мариуполя на Донетчине изумительно выступил на этапе Кубка мира 2018 года по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

Как правило, до сих пор Игорю удавался один из двух коронных видов. Как известно, в опорном прыжке Радивилов выиграл бронзу на Олимпиаде-2012, а на Играх в Лондоне хоть медали и не взял, но впервые исполнил прыжок, который назван его именем – «The Radivilov».

Опорный прыжок «The Radivilov» исполняется лицом вперед после отталкивания от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе, перед тем как приземлиться, пишет официальный сайт Федерации гимнастики Украины. Оценивается этот элемент в 7,0 баллов. Правда, в ноябре 2016 года мужской технический комитет Международной федерации гимнастики запретил исполнять тройное сальто вперед или назад (в том числе прыжок «The Radivilov») с 2017 по 2020 годы.

В упражнениях на кольцах украинец стал чемпионом Европы-2013 и завоевал серебро на двух чемпионатах мира – в Нанкине-2014 и Монреале-2017.

Вот только одновременно, в течение одних соревнований, на кольцах и в опорном прыжке Игорю удавалось становиться призером крайне нечасто. Сейчас же в Дохе наш спортсмен не просто стал призером, а в обоих видах победил.

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